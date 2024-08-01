Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi Ve Rahatsızlık Çıkarma” suçlarından tutuklanan zanlı İmam Büyükakşeker mahkemeye çıkarılırken de rahat durmayınca suçuna suç ekledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlı İmam Büyükakşeker’in “Şiddet Kullanma Tehdidi Ve Rahatsızlık Çıkarma” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı Büyükakşeker’in 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa’da, Kuruçeşme Sokak Surlariçi’nde makul mazereti olmaksızın ayni yerde Sakin M.Y’ye hitaben yüksek sesle “Senin oğlunu geberdirim, Ç.Y’i öldürecem” diye bağırarak şiddet kullanma tehdidinde bulunmuş ve rahatsızlık yaptığını mahkemeye aktardı. Polis olayın vuku bulmasının ardından 30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan şikâyet üzerine zanlı İmam Büyükakşeker’in derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzer meselelerden de sabıkalarının bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının leride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 40 Bin TL değerinde nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 600’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlının mahkemenin vermiş olduğu teminat emrini beğenmemesi üzerine mahkemede taşkınlık yapması üzerine mahkeme zanlının aleyhine yeniden soruşturma açılması ve bu süre zarfında 2 gün polis hücresinde tutulması, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi.