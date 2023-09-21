MAĞUSA'DA EV YANGINI KUNDAKLAMA ÇIKTI 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Ergün yahat
Mağusa'da Yenişehir Mahallesi’nde, Şair Nedim Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinin 3. katında dün akşam çıkan yangın sonrasında yangını gören ev sahibi fenalaşmış söz konusu şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Polisin titiz çalışması sonrasında evi kundakladığından şüphenilen Pakistan uyruklu Muhammed Tahir Saeed'ın polise ilk verdiği ifadede panik atağım var demesi üzerine hastaneye getirilmiş.
Hastanede yapılan kontrollerde panik atak olmadığı tespit edilen Muhammed Tahir Saeed polisin titiz sorgulaması sonrasında tutuklandı.
Tutuklanan Muhammed Tahir Saeed Gazimağusa kaza mahkemesine çıkartılarak hakkında 1 gün tutukluluk alınırken polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.