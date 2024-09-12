Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği iş birliğinde düzenlenen Mağusa Suriçi Panayırı’ndan elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yurtseven yaklaşık 180 bin TL’lik bağış çekini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın’a verdi.

-Uluçay

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uluçay geçen yıl olduğu gibi bu yıl da panayırın kira gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandığını kaydederek, Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği’ne duyarlılığı için teşekkür etti.

-Akın

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın ise Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak için kurulan, ilk günden beri adalet mücadelesi veren derneğin eğitim alanında da birçok faaliyette bulunduğunu anımsattı.

Şampiyon Melekler’in özelde Gazimağusa’nın, genelde tüm ülkenin çocuğu olduğunu, bu acının ülke olarak paylaşıldığını ifade eden Akın, derneğe yapılan ve çok değerli projelerde kullanılan katkılar için herkese teşekkür ederken, katkının azı çoğu olmadığını vurguladı.