(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Taybet Özbay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız huzurda bulunan zanlı Taybet Özbay'ın 25 Ekim 2024-09 Kasım 2024 tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren “Terranova” isimli giyim mağazasında kasiyer olarak çalıştığı esnada müşterilere yapmış olduğu ürün satışı sonrasında müşterilerin mağazadan çıkış yapmasına müteakip kasada satış iptali yaparak konu ürünlerin iade olarak geri alındığını gösterip ilk tespit edilen miktara göre 6.364,45 TL nakit parayı kasadan alarak sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını, sirkat ettiği düşünülen ve tasarrufunda bulunan 8.800 TL paranın emare olarak zapt edilmiş olup, mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgi yürütülen soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile aran emareler olduğunu ayrıca çalınan miktarın artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.