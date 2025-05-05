(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve KKTC de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Hüseyin Kaya mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kader artan mahkemeye olguları aktardı.

Soruşturmayı yürüten polis; 30 Nisan 2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesinin, Girne'de Mevlana Sokak üzerinde bulunan kaldırım üzerinde tuğla parçası altında uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldığını söyledi. Polis; bölgede pusuya yattıklarını, MP 134 plakalı araç ile gelen zanlının alı konularak üzerinin arandığını belirtti. Polis; zanlının üzerinde yapılan aramada beyaz renk tuvalet kağıdı içerisine sarılmış vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis; zanlının ikametgahında yapılan aramada bir adet öğütücü ve öğütücü içerisinde 0,05 miligram uyuşturucu (hintkeneviri) olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis; zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi nasıl tedarik ettiğinin tespiti için bölgede kamera görüntüsü olup olmadığı ile ilgili yapılması gerektiğini kaydetti.

Polis; zanlının muhaceret sorgulaması ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler, giriş-çıkış dökümleri olduğunu aktardı.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden irtibat kurduğu bir şahıstan aldığını söylediğini kaydeden polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.