(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Aysan Gardiyanoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Mart-Haziran ayları içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının müstahdemi olduğu Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Tarzım Elite isimli giyim mağazasının satışa sunulan muhtelif marka kadın giyim ürünlerinden elde ettiği toplam 3700 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirtti. Sevdalı, olayın polisin bilgisine 19.06.2025 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini kaydeden polis, mahkeme emri gereği zanlının ikametgahında 22.00-22.15 saatleri arasında yapılan aramada, zanlının ücretlerini ödediğini beyan ettiği muhtelif kıyafetler bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde iş yerinin stokunda satım yapıldığını, satış sisteminde araştırma yapıldığını ve 607 bin TL tutarında açık tespit edildiğini kaydetti. Polis, ailesi ve yakınlarının zanlının kleptomani hastası olduğunu iddia ettiklerini, bu yönde araştırma yapacaklarını, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet Necdet zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.