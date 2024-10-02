Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'da yaşayan 200'den fazla vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.

Çin'in Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Lübnan'da yaşayan 146 Çin vatandaşı ile yabancı uyruklu 5 aile bireyinin uçakla başkent Pekin'e getirildiği, 69 Çin vatandaşı ile 11 yabancı aile bireyinin ise gemiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada tahliye için yardım talebinde bulunan tüm vatandaşların ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.

Tahliyeler, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmasının ardından geldi.

Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'n gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.