İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl'deki vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Ateşkes anlaşmasının açıklanıp yürürlüğe girmesiyle, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar güneyindeki yurtlarına geri dönmek için adeta akın etti.

Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri ile Hizbullah mensuplarının çatışmalarına sahne olan bölgelerden biri.

Nüfusunun yaklaşık 30 bin olduğu belirtilen Bint Cubeyl sakinlerinin yüzde 95'inin İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Lübnanlı Ebu Muhammed, güney sakinlerinin 1948'den bu yana İsrail'in vahşice saldırılarına alıştığını; her 10-15 yılda bir benzer saldırılara maruz kaldıklarını ifade ederek, "direniş sayesinde" yeniden evlerine döndüklerini ifade etti.

"Bu yıllarda İsrail'in topraklarımıza göz diktiğini öğrendik." diyen Ebu Muhammed, bunun karşısında direnişle mücadele edilmesi gerektiğini de öğrendiklerini aktardı.

Altmışlı yaşlardaki Ebu Muhammed, ilçedeki kayıpların büyük olduğunu fakat Lübnan'ın, topraklarının buna değeceğini vurguladı.

- "Topraklarımıza kök saldık"

Ebu Bilal (65) ise topraklarında kalmaya çalıştığını fakat İsrail saldırılarının bunu imkansız hale getirdiğini dile getirdi.

Anlaşma sonrası yeniden ilçeye döndüğünü paylaşan Ebu Bilal, "Bir yılı aşkın süredir başlayan İsrail saldırılarına rağmen kentte kalmaya çalıştım ancak saldırıların yoğunlaşması sonucu 25 gün önce istemeden ilçeyi terk etmek zorunda kaldım. Ateşkes ilan edilir edilmez uzun süredir bu anı bekleyen Lübnanlılar, topraklarına akın etmeye başladı." diye konuştu.

Topraklarına bağlı olduklarını ifade eden Ebu Bilal, "Ne olursa olsun bu topraklara kök saldık, İsrail'in barbarlığına alışığız ve İsrail sınırlarımızda olduğu sürece her an saldırıya açık durumdayız." ifadesini kullandı.

Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.