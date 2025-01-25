Rum Yönetimi’nin, Lübnan’a toplam 33 tonluk malzeme ve lojistik destek sağladığı belirtildi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Rum yönetimi, Fransa ile yardım sağlama konusundaki ortak taahhütleri çerçevesinde, Lübnan’a 33 tonluk malzeme ve lojistik destek teslim etti.

İlgili teslimatın, Beyrut Limanı’nda, Güney Kıbrıs ile Fransa büyükelçilerinin de katılımıyla, gerçekleştirilen kısa tören çerçevesinde Lojistik Direktör Tuğgeneral Tony Abboud tarafından temsil edilen Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Habere göre, tören kapsamında, Rum yönetimi, malzemenin taşınmasına ilişkin araçları sağlaması konusundaki iş birliği nedeniyle Fransa’ya teşekkürlerini sundu.