Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Selam, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e röportaj verdi.

Hükümet politikasının, iki temel üzerine kurulu olduğunu söyleyen Selam, bunların başta mali reformlar ve yargının bağımsızlığını güçlendirecek bir yasa olmak üzere reformlar yoluyla devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ve devlet görevlilerinin tayini için yeni bir mekanizma benimsemek olduğunu belirtti.

Selam, hükümetin yıllar sonra ilk kez elektrik, telekomünikasyon ve havacılık dahil olmak üzere kilit sektörlere düzenleyici kurumlar atadığını aktardı.

Ülkesinin uluslararası toplumun ve ortaklarının güvenini aşamalı ve istikrarlı bir şekilde yeniden kazanmaya başladığını kaydeden Selam, hükümetinin politikasının dayandığı bir diğer unsurun da "devletin silah üzerindeki tekelini yeniden tesis etmek" olduğunu belirtti.

Başbakan Selam, "Lübnan devletinin 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Litani Nehri'nin güneyi üzerinde tam ve operasyonel kontrole sahip olduğunu" ifade ederek Lübnan ordusu tarafından sunulan ve Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan tasarının ikinci aşaması kapsamında nehrin kuzeyindeki planın tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ağustos ayında alınan silahların devletin tekelinde toplanması kararını "tarihi bir an" şeklinde nitelendiren Selam, devletin zor şartlara rağmen Lübnan'ın güneyinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi başardığı kaydetti.

Selam, Lübnan hükümetinin, ateşkesi uygulaması ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması adına diplomatik ve siyasi yolları kullanmaya, uluslararası destek toplamaya çalıştığını vurguladı.

İran'daki gelişmelere ilişkin ise Selam, Lübnan'ın Tahran ile karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama temelinde ilişkilerini yeniden kurmayı hedeflediğine işaret etti.

Selam, "İran'ın Lübnan'daki durum üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir bölgesel oyuncu" olduğunu söyledi.

Hizbullah ile İran arasındaki ilişkinin zayıfladığını düşünmediğini kaydeden Selam, Hizbullah'a sürekli ilettiği mesajın "Lübnan partisi gibi davranmaları, bölgesel gündemlerden ziyade ulusal rolüne öncelik vermeleri" olduğunu belirtti.