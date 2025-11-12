Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Yenişehir bölgesinde yapılacak yol bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 14 Kasım Cuma’dan itibaren (başlangıç yeri Yenişehir bölgesi- Ahmet Aydın Sokak) ilgili yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca, 16 Kasım Pazar günü ise Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak.

LTB, aynı gün tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları boyunca sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.