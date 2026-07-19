Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü tarafından 25 Ekim'de düzenlenecek "14. Lefkoşa Maratonu" için hazırlıklar başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi maraton ekibi ile KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda, sporcular, parkur, organizasyon, yarış günü uygulamaları ve beklentilerle ilgili öneriler değerlendirildi.

-10 km ve 21 km koşuları için online kayıt yapılabiliyor

Açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lefkoşa Maratonu 10 km ve 21 km koşuları için kayıtların www.lefkosamaratonu.com adresinden yapılabileceği belirtildi.