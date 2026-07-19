Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Şamil Ayrım, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Mustafa Cihan Paçacı, Ahmet Erbaş, Semra Dinçer, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Gazeteci Yavuz Donat hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunuldu.