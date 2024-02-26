Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), martta başlayacak 4 kurs için kayıt kabul etmeye başladı.

LTB’den yapılan duyuruya göre kurslar şöyle:

“Yetişkinler için temel fotoğrafçılık kursu, yetişkinler için seramik kursu, nefes ve mandala atölyesi, ‘Master Kids ile robot tasarım ve kodlama eğitimi’”

6-9 Mart arasında başlayacak kurslar için 1 Mart’a kadar kayıt kabul edilecek. Kayıtlar LTB binası 4. kat Etkinlik & Organizasyon Birimi’nde kabul ediliyor.