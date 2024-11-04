Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde her dönem düzenlenen sonbahar dönemi kursları için kayıtlar başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-9, 10-12 ve 8-10 yaş gruplarında düzenlenen kurslar, Resim Atölyesi ve Çocuk Atölyesi kategorilerinde gerçekleşecek.

8 hafta sürecek ve eğitmenliğini Ozan Özgenler ile Ülviye Karabaşak’ın yapacağı kurslar 16 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.

"Eğlenceli ve yaratıcı ortam içinde çocukların kendilerini keşfetme ve geliştirme imkânı bulacağı atölye çalışmaları", EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Kurs programı şöyle:

“Çocuk Atölyesi – Eğitmen: Ozan Özgenler: Cumartesi saat:10:00 (8-10 yaş), Kurs yeri: EMAA Başkent Sanat Merkezi; Resim Atölyesi - Eğitmen: Ülviye Karabaşak

Cumartesi saat: 13.30 - 14.30 (6-9 yaş); Cumartesi, saat: 14.30 - 15.30 (10-12 yaş)

Kurs yeri: EMAA Başkent Sanat Merkezi.”