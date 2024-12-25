Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Dereboyu yeni yıl etkinlikleri kapsamında, bu akşam “DJ Coşkuner ile Nesden Çalayım” performansı yer alacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, DJ Coşkuner ile Nesden Çalayım etkinliği, saat 19.00’da başlayacak.

LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi programı 31 Aralık’a kadar devam edecek. Etkinlikler 12.00 ile 20.00 arası Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’ndeki trafik ışıklarının olduğu bölgede yer alıyor.

Tezgahlar ve yeni yıl ağacının kurulduğu, süslerle dekore edilen alanda etkinlikler Radyo Juke iş birliğinde, Erülkü Süpermarket, Brewart ve Carplus sponsorluğunda yapılıyor.

Program şöyle:

Yarın: DJ Altuğ,

27 Aralık Cuma: 12.00 - DJ, 16.00-18.00 - Noel Baba ve Noel Anne, 17.00 - Kar Şov, 18.00 - LBO Reşat Kortan – Arkın Sayar Duo Müzik Dinletisi, 19.00 - Odda Konseri

28 Aralık Cumartesi: 12.00 DJ, 16.00-18.00 - Noel Baba ve Noel Anne, 16.00 - Hanife Tayyareci ile “Kırpık Noel Baba Olmak İstiyor” Kukla Gösterisi, 17.00–18.00 Kar Şov, 19.00 - Grup KAIRA (İnanç Erşen-Hüseyin Kırmızı-Cahit Kutrafalı Ahmet Zilci- İlker Erşen-Çağrı Çerkez)

29 Aralık Pazar: Dj Performansı, 17:00 - Noel Baba, 18.30 – Reva Konseri

30 Aralık Pazartesi: Yeni yıl marketi alanında DJ performansı, 18.00 - Grup Arıza, 31 Aralık Salı - DJ Performansı