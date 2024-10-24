LTB’den verilen bilgiye göre, Festivale “21 Dance Crew” dans ekibi ve LTB Meclis Üyesi Buğra Gazioğlu katıldı.
Müzisyen, ressam, dans grupları, performans ve grafiti sanatçılarına yönelik olan Festival
Mersin’in yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağı’nda düzenlendi.
Erdoğan: "(TUSAŞ'a) Bu Alçakça Saldırı, Türkiye'nin Terörü Bertaraf Etme Azmini Ve Kararlılığını Daha Da Perçinlemiştir"
LTB Meclis üyesi Buğra Gazioğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gazioğlu, Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.
Kaynak: rss