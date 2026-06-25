Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği heyetini kabul etti.

KTSYD'den verilen bilgiye göre, kabulde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye olarak imkanlar dahilinde tüm spor branşlarından sporculara yardımcı olmaya gayret ettiklerini belirtti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, LTB Başkanı Harmancıya "iyi ilişkiler ve işbirlikleri" için de teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin spor federasyonları, kulüpler, dernekler ve bireysel sporculara önemli katkılar sağladığını belirten Özsoy, Spor Yazarları Derneği'nin de sporun her branşında başarılı sporcuları ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla Yılın Başarıları Ödül Töreni'ni hayata geçirdiklerini ifade etti

KTSYD Başkanı Özsoy, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı bu yılki ödül törenine davet etti. Özsoy, Harmancıya ziyaret anısına da plaket takdim etti.