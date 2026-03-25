Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kardeş şehir İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Tugay ve beraberindeki heyet, kardeş şehirler Lefkoşa ve İzmir arasındaki iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi ve yeni çalışmalara dair ayrıntıların görüşülmesi amacıyla ülkeye geldi.

Heyet ilk olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte, Kıbrıslı Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek, mozolelere çelenk bıraktı.

Cemil Tugay, anıt ziyaretinde anıt özel defterini de imzaladı. Kardeş şehir belediye başkanları anıt ziyaretlerinin ardından heyetleri ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

-Harmancı: “Kardeşimiz İzmir'in Lefkoşa ile dayanışmasını her dönem hissettik”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, görüşmede yaptığı konuşmada, İzmir heyetine kardeş şehre geldiğinden dolayı teşekkür etti, İzmir ile kardeşlik ilişkileri geliştirmekten ve bu ilişkileri daha da geliştirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pandemi döneminde iki şehir arasındaki ilişkilerin başka bir boyuta taşındığını ama o tarihte de aslında dijital mecralardan iki kardeş şehrin iş birliği imkanlarını sonuna kadar zorladığına işaret eden Harmancı, Cemil Tugay ile 2024 yılında İzmir'de bir araya geldiklerini, gerek kültürel faaliyetlerde gerekse de İzmir Fuarı gibi önemli etkinliklerde Lefkoşa ile dayanışmayı her dönem hissettiklerini kaydetti.

Harmancı, LTB’nin adanın en köklü organizasyonlarından ve kurumlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerin aslında adada kendi kendilerini yönetmeleri ile ilgili önemli bir sürecin başlangıcını teşkil eden bir kurum. Bu nedenle LTB, uluslararası camialar ve uluslararası organizasyonlar tarafından da farklı değerlendirilip kabul edilen bir kurum. Çok uzun yıllardır özellikle gençlerimiz uluslararası temaslar ve temsiliyette izolasyon yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi enternasyonal düzeyde bir belediye ve kardeş belediyemiz ile daha da geliştireceğimiz ilişkileri, bu açıdan da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.”

Harmancı, sosyal demokrat dayanışmalarının da her zaman devam ettiğini belirterek, Türkiye'de 17 belediye başkanının cezaevinde olmasının kendileri için de büyük bir rahatsızlık verdiğini belirtti.

Harmancı, “Yargılamalar en kısa sürede hak doğrultusunda tamamlanmasını ve hukuksal temelde adaletin yerini bulmasını umuyoruz. Bizler yine bu demokrasi mücadelesinde sizlerle birlikte bir arada olacağız. Bu ziyaretinizle önemli bir adım daha atıyoruz. İki şehir arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin gelişmesinin sonuçları her iki ülkede de pozitif anlamda hissedileceğine eminim” ifadelerini kullandı.

-Tugay: “Kıbrıs hepimiz için çok özel”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Cemil Tugay da, Lefkoşa’ya gelişlerinden itibaren yoğun ve dolu dolu bir programla ağırlandıklarını belirterek, ziyaretin kendileri için önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ın Türkiye’deki herkes için çok özel ve değerli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tugay, adanın tarihine dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği varoluş mücadelesine değinen Tugay, Rauf Raif Denktaş gibi liderlerin öncülüğünde büyük bir direniş sergilendiğini belirtti.

Aynı dönemde Başbakan Bülent Ecevit’in aldığı tarihi kararla gerçekleştirilen müdahalenin bugün hâlâ gururla anıldığını dile getiren Cemil Tugay, KKTC'deki tüm belediyelerin yanında olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti.

2019 yılında İzmir ile Lefkoşa arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün önemine de değinen Tugay, bu iş birliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. LTB Başkanı Harmancı’nın, kendisinin göreve geldiği ilk dönemde İzmir’i ziyaret ettiğini hatırlatan Tugay, kendisinin de bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini ancak bir miktar geciktiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte karşılıklı ziyaretlerin ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirten Tugay, ziyaret kapsamında hangi alanlarda ortak çalışmalar yapılabileceğinin de ele alınacağını aktardı.

İzmir olarak Lefkoşa’nın ve Kıbrıs’ın yanında olmak istediklerini vurgulayan Tugay, iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin kendilerini mutlu edeceğini ifade etti. Tugay, “Bu güzel adada ve bu güzel şehirde bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Kardeşliğiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz” dedi.