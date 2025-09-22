Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Surlariçi’nin yayalaştırma projesinin ayaklarından biri olan İplik Pazarı bölgesi yayalaştırma projesi ile ilgili bölge esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki hafta içerisinde çalışmalarına başlanacak yayalaştırmaya dair bilgiler aktaran Harmancı, bölge esnafının da görüş ve önerilerini dinledi.

Harmancı, projenin belediye, Surlariçi, turizm ve bölge esnafı açısından önemine vurgu yaparak, İplik Pazarı Sokağı ve Arasta ile Girne Caddesi’ni birbirine bağlayan (İş Bankası-İplik Pazarı arası) alanın yayalaştırma çalışmalarının belediyenin öz kaynakları ile yapılacağını kaydetti.



Harmancı, projenin uygulama sürecinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde olabilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.



- Harmancı: “Tarihi mimarinin korunarak bölgenin daha yoğun kullanılmasına olanak tanıyacak olmasından dolayı heyecanlıyız”

Tarihi mimarisiyle de öne çıkan sokağın yayalaştırılmasının, bölgedeki servis sektörünü canlandıracak ve tarihi mimarinin korunarak bölgenin daha yoğun kullanılmasına olanak sağlayacağını belirten Harmancı, çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgenin potansiyelinin daha da artıracağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Harmancı, her güzel ve kalıcı işte olduğu gibi çalışmalar tamamlanana kadar belediye ile bölge esnafının iş birliği içinde olacağını belirterek, bu süre boyunca esnafa özveri ve anlayışı için teşekkürlerini iletti.

Bölge esnafı da uzun zamandır beklenilen yayalaştırmanın yakın zamanda hayata geçecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.