Festival Oytun Ersan & Blue Deja Vu konseriyle açılacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek Oytun Ersan & Blue Deja Vu konseriyle başlıyor.



Festival, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurumların katkılarıyla 16 Kasım’a kadar sürecek ve 10 konsere ev sahipliği yapacak.

1977’de Almanya’da kurulan ve caz-rock sahnesinde iz bırakan Deja Vu’nun kurucu üyeleri Eckhard Meszelinsky ve Rainer Hamacher grubu Blue Deja Vu adıyla yeniden hayata geçirdi. Grup, bu kez Kıbrıslı basçı Oytun Ersan ile birlikte sahne alacak.

Festivalin açılış konserinde Rainer Hamacher (gitar), Eckhard Meszelinsky (saksafon), Christian Dellacher (klavye), Jan Niemeyer (davul) ve Oytun Ersan (bas), Bellapais Manastırı’nın tarihi atmosferinde müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında; 28 Eylül’de Lefkoşa Belediye Orkestrası – “Latin Esintisi”, 2 Ekim’de Ankara DOB solistleri – “The Great Opera Arias & Beyond”, 10 Ekim’de Arman Ratip – Piyano Resitali, 12 Ekim’de Myrrha Trio – Bach Goldberg Variations, 16 Ekim’de Gülsin Onay, Erkin Onay, Pınar Bayraktar – Tchaikovsky Op.50, 25 Ekim’de Türkiye Polifonik Korolar Derneği – Cumhuriyet’in 102. Yılı, 1–2 Kasım’da Fazıl Say – “Piyano Başında 50 Yıl” ve 16 Kasım’da Alexei Volodin – Kapanış Konseri yer alacak.

Konserler saat 20.30’da başlayacak. Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’lardan, Bellapais Manastırı gişesinden veya gisekibris.com üzerinden temin edilebilecek.