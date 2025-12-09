Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, derelerin taşma tehlikesi olduğunu ve devlet hastanesi ile dere kenarlarının risk altında olduğunu söyledi.

Harmancı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, derelerin genel temizliklerinin yapıldığını ancak rutin akıştaki suları taşıyabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Gönyeli Barajı ile Kanlı Deredeki yükselen su seviyesinin dereleri kritik noktaya taşıdığına işaret eden Harmancı, gereken önlemlerin alındığını ancak yükselen su seviyesinin taşma riskini artırdığını kaydetti.

Belediye Müdürü Fikri Özgüvenli de, TAK’a verdiği bilgide, ekiplerin sahada olduğunu, geceden beridir çalışmalar yaptıklarını ancak Gönyeli Barajı ile Kanlı Deredeki taşmaların hastane ve Ortaköy kısmında sıkıntı yarattığını söyledi.

Vatandaşlardan bir olumsuzluk durumunda 185 numaralı hattı aramasını isteyen Özgüvenli, bugün ve yarın beklenen yoğun yağışa hazırlandıklarını, belediye sınırları içindeki derelerin temizlendiğini, ancak inşaat artışının da suyun gideceği yerleri etkilediğini kaydetti.

Hastane tarafındaki su seviyesinin kritik olduğunu, önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirten Özgüvenli, derelerin kritik seviyede olduğunu ancak yağmur değil, taşma kaynaklı olduğunu söyledi.