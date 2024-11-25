Lefkoşa Türk Belediyesi ülke genelini cumartesi gecesi itibarı ile etkisi altına alan ve dün şiddetlenerek gün boyu devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda meydana gelen durumlara ve belediyeye ulaşan taleplere aciliyet sırasına göre müdahale etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri koordineli şekilde 24 saat aralıksız çalışma sürdürürken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile de iş birliği içerisinde devrilen ağaçlara, elektrik tellerine, trafik ışıklarında yaşanan teknik aksaklıklara en hızlı şekilde müdahale ettiler.

Lefkoşa Türk Belediyesi, gerek sosyal medya yayınları gerekse canlı yayınlara bağlanarak gelişmeleri sürekli olarak yurttaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Ekipler, ulaşan şikayetlere bugün de öncelik ve aciliyet sırasına göre müdahalelere devam ediyor.

-Alo 185 Çözüm Hattı 24 saat devrede

Fırtına nedeniyle oluşabilecek tüm durumlarda yurttaşlar Alo 185 Çözüm Hattı’na 24 saat boyunca ulaşabilecek.