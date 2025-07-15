Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından oluşturulan LTB Acil Durum Müdahale Merkezi Ekibi'ne, 40 saatlik ilk yardım eğitimi veriliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, eğitmen Safiye Yağlı İlgililer tarafından Merkez Lefkoşa’da verilecek eğitim sertifikalı olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen eğitime katılacak personel, 5 gün boyunca hem teorik, hem de uygulamalı eğitim alacak.