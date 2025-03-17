Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde “Dünya Şairlerinden Şiirler” etkinliği düzenleyecek.

Lirik Şiir Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, Merter Refikoğlu, Serkan Soyalan, Şehbal Hamzaoğulları, Kemal Taşçı ve Yıltan Taşçı’dan oluşan grup, Lefkoşa Sanat Merkezi’nde (LESAM) gerçekleştireceği şiir ve müzik dinletisinde, dünyaca ünlü şairlerin eserlerine yer verecek.

Etkinlik, 21 Mart Cuma akşamı saat 19.30’da başlayacak ve halka açık, ücretsiz olarak düzenlenecek.