Bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek sağlayan Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi (KıbrısYEDAM) yazılı açıklama yaparak altı yıllık sürecini değerlendirdi. 2019 yılında “Birlikte aşalım” sloganıyla hayata geçirilen danışmanlık merkezinin, bugüne kadar alkol, madde, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda psikososyal destek sunduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü, KıbrısYEDAM’ın bağımlılıkla mücadelede toplumun güvenini kazandığını belirterek, destek veren tüm bireylere teşekkür etti.

-Danışmanlık hizmetleri yüz yüze, telefonla ve grup terapileri şeklinde..

Açıklamaya göre KıbrısYEDAM tarafından yürütülen danışmanlık hizmetleri, yüz yüze, telefonla ve grup terapileri şeklinde gerçekleştirilirken, yalnızca danışanlara değil, aile ve yakın çevrelerine de destek sağlanıyor. Randevu sistemiyle ilerleyen süreçte, gizlilik esasına dayalı hizmet verildiği ve çalışmaların 32/2014 sayılı “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası” kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

-“2024-2025 döneminde 420 çağrı geldi”

Son bir yıl içinde KıbrısYEDAM’a yapılan başvuruların sayısı 420 olarak kaydedilirken, verilen hizmet sayısının 206 olduğu kaydedildi. Gelen taleplerin 89’u tütün, 48’i alkol, 39’u kumar, 22’si madde kullanımı ve 8’i sorunlu teknoloji kullanımı olarak açıklandı. Başvuruların cinsiyete göre dağılımında 146 erkek, 64 kadın danışanın destek aldığı belirtildi. Bölgelere göre en çok başvuru Lefkoşa’dan gelirken, sırasıyla Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’den de başvurular olduğu kaydedildi.

-Eğitim ve farkındalık çalışmaları devam ediyor

Merkezde 2 klinik psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 1 halkla ilişkiler personeli olmak üzere toplam 4 personel görev yapıyor. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren merkez, yapılan açıklmaya göre, özel sektör çalışanlarını da göz önünde bulundurarak esnek çalışma saatleri uyguluyor.

KYK yurtlarında iki yıldır temel bağımlılık seminerleri düzenleyen merkez, dernekler, liseler, belediyeler, muhtarlıklar, üniversiteler, Merkezi Cezaevi ve toplum sağlığı alanında hizmet veren gruplara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, üniversitelerle yapılan iş birlikleri kapsamında Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. KıbrısYEDAM, her yıl psikoloji ve sosyal hizmet bölümü öğrencilerine staj imkanı da sunuyor.

KıbrısYEDAM’a 444 79 75 ve 0533 865 55 14 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.