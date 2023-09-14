Limasol’a bağlı “Kilaniu” (Ceylan) köyünde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre erişilmesi zor bölgede başlayan ve büyüyen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yangını söndürmek için karadan 7 itfaiye aracı ve havadan 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Orman Dairesi’ne ait araç da devrilerek kaza yaptı. Araçta bulunan 3 personel hafif yaralandı.

Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunun sağlanabilmesi için Limasol ilçe sorumlusunun bölgede hazır bulunduğu ve itfaiye şefinin de bölgeye gitmek için harekete geçtiği belirtildi.