Limasol’da paket servis elemanı yabancı uyruklulara düzenlenmekte olan ırkçı saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığı, Rum gençler tarafından yapılan saldırıların önünün kesilemediği bildirildi.

Fileleftheros, “Limasol Paket Servisçilere Yönelik Irkçı Pusulardan Mustarip” başlıklı haberinde yabancı uyruklulardan oluşan paket servisçilerin mağdur olduğunu ve özellikle geceleri görev yapmaktan korktuklarını yazdı.

Habere göre sadece Perşembe gecesi Limasol’da en az 4 paket servisçiye saldırıda bulunulduğunu, bunlardan sadece Hindistanlı 28 yaşındaki paket servisçinin şikayet ettiği birinin polise intikal ettiğini yazdı.

Habere göre Hindistanlı paket servisçi polise verdiği ifadede, Perşembe akşamı yanına yaklaşan iki motosikletteki 4 kişi tarafından yumruklandığını, yere düşürüldüğünü ve copla dövüldüğünü anlattı. Saldırganların elinden kaçmayı başarıp bir büfeye sığındığını ancak peşinden gelerek büfede de dövmeye devam ettiklerini, cep telefonunu ve çantasını almaya çalıştıklarını belirtti.

Gazete olayı araştıran polisin, “Ay Athanasio” semtindeki bir kafede oturan bir kadının, kafede toplanan 4 gencin o gece Ay. Athanasio’ya gidecek paket servisçiye nasıl pusu kuracaklarını konuştuklarını işittiği bilgisine de ulaştığına dikkat çekti.

Gazete olayla ilgili görülen 21, 29 ve 33 yaşlarındaki 3 gencin yakalanarak mahkeme önüne çıkarıldığını, 21 yaşındaki Rum’un delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını, diğer ikisi hakkında 6’şar gün tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Limasol polisinin çeşitli önlemler almasına, devriyeleri artırmasına rağmen kentin farklı noktalarında yabancı uyruklu paket servisçilerine yönelik ırkçı saldırıları engelleyemediğini kaydeden gazete, Rum Çalışma ve Adalet bakanlarının konuyu görüşmek ve yeni önlemler kararlaştırmak üzere bir araya Çarşamba günü bir araya geleceğini haberine ekledi.

Politis haberi “Limasol’da Paket Servisçilere Saldırılar Durmak Bilmiyor… ‘Bu Akşam Ay. Athanasio’ya Giren Paket Servisçi Dövülecek”, Alithia “Paket Servisçilere Tekrarlanan Saldırılar Endişe Verici” ve Haravgi “Limasol’daki Irkçı Saldırılarda Durum Kontrolden Çıktı” başlığıyla aktardı.