Rum haber kaynakları, Cumartesi gece yarısından hemen sonra Limasol’da bulunan bir camiye molotoflu saldırı düzenlendiğini bildirdiler.

Rum haber kaynakları, Limasol’da bulunan “Cedit Camii'ne” Cumartesi günü 01:10 sularında gelen bir kişinin molotof attığını, saldırı sonrasında caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğünü bildirdiler.

“Antenna” haber sitesi, söz konusu camiye yönelik saldırının çatapat atılması olduğunu ve camide hafifi hasar meydana geldiğini belirtirken, “Philenews” haber sitesi ise saldırının molotof kokteyliyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Camiye saldıran şahsın kameralarla kayıt altına alındığı, Rum polisinin ise soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.