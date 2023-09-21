Güney Kıbrıs’ta bugün “Kıbrıs Üniversitesi’nin Kios isimli Araştırma ve İnovasyon İçin Mükemmeliyet Merkezi” ile Sivil Savunma tarafından ilk kez büyük çaplı bir tatbikat yapılacağı haber verildi.

Tatbikat sırasında su kirliliği olaylarının ele alınmasıyla ilgili teknolojilerin deneneceğini ve değerlendirileceğini yazan Haravgi gazetesi, tatbikatın bugün 9.00-13.00 saatleri arasında Yermasoya Belediyesi ile Finikarion köyünde yapılacağını kaydetti.

Tatbikata, Güney Kıbrıs, Avrupa ve Güney Kore’den 100’den fazla gazeteci ile uzmanın katılacağını ifade eden gazete, tatbikat senaryosunun Limasol’un geniş bölgesinde meydana gelen bir deprem sonrasında afet yönetimiyle ilgili olduğunu belirtti.

Tatbikatın, Kıbrıs Üniversitesi’nin Kios isimli Mükemmeliyet Merkezi'nin koordine ettiği “Pathogen Contamination Energency Response Technologies (PathoCERT)” isimli Avrupa projesi çerçevesinde yapılacağını yazan gazete, tatbikat çerçevesinde yüzey sularından su örnekleri alınması için insansız hava araçları; suyun bulanıklığındaki değişimin tespit edilmesi için de kameralar kullanılacağını kaydetti.

Gazete, benzer bir tatbikatın hali hazırda İspanya-Granada’da yapıldığı ve yakın zamanda bunu Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan’da yapılacak tatbikatların izleyeceğini ekledi.