Lefkoşa’nın Rum kesiminde, kaldığı apartmanın balkonunda keskin nişancı tarafından tek atışla öldürülen Aleksis Mavromihalis cinayeti ile pazartesi günü Limasol’da öldürülen Thanasi Kalogeropulos cinayetinin birbiriyle bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor.

RİK’in web sayfasından aktardığına göre, Rum Polis Basın Subayı Eleni Konstantinu, her iki cinayette de faillerinin, çalıntı araba kullandıkları ve cinayetlerin ardından araçları yakma davranışı sergilemeleri nedeniyle Limasol ve Lefkoşa polis müdürlüklerinin ortak toplantı yapacağı bilgisini verdi.

Eleni Konstantinu, Mavromihalis cinayetinde failin, Akropolis bölgesindeki apartman dairesinin yakınındaki açık alanda gizlenerek maktulün balkona çıkmasını bekleyip tek atış yaptığını söyledi, açık alanda tek mermi kovanı bulunduğunu açıkladı.

Dün akşam saat 21.00 sularında keskin nişancı tüfeği “sniper” ile yapılan tek atışın, Mavromihalis’in hayati organına denk geldiği, Lefkoşa Rum Genel hastanesi doktorlarının çabalarına rağmen maktulün 00.20 sularında hayatını kaybettiği belirtildi. Aleksis Mavromihalis’e yönelik 2004, 2008 ve 2015’te de cinayet girişiminde bulunulduğu açıklandı.

Pazartesi günü Limasol’da işlenen cinayetle ilgili olay yerinde yapılan araştırmada 22 mermi kovanı bulundu. Maktul Thanasi Kalogeropulos’un vücuduna 10 mermi isabet ettiği ancak olay yerinde 22 (19’u kalaşnikof tipi tüfeğe ait 7,62’lik mermi ve 3’ü tabanca mermisi) mermi kovanı bulundu.