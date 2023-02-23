Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki gayriresmi görüşmesi tamamlandı.

Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında ilk kez bugün “1+1" formattaki gayriresmi buluşmada bir araya gelmişti.

Saat 11.15’te başlayan buluşma yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında basına açıklama yapması bekleniyor.