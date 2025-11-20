Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Lider Nikos Hristodulidis, aralık ayında Birleşmiş Milletler Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’la ortak bir görüşme yapma arzularını ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği geniş formatlı bir gayriresmi toplantıya yönelik çalışma yapmaya hazır olduklarını kaydeden liderler, temsilcilerini bu kapsamda düzenli görüşme yapmakla görevlendirdi.

Birleşmiş Milletler Sözcülüğü tarafından iki liderin görüşmesinin ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis’in Özel Temsilci ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Khassim Diagne koordinasyonuyla bugün ilk kez ara bölgede bir araya geldiğine dikkat çekilerek, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın da toplantıya çevrim içi olarak katıldığı kaydedildi.

Görüşmenin “İlk kez görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunan samimi bir atmosferde gerçekleştiği” kaydedilen açıklamada, liderlerin Holguin’in gelecek ay yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ve kendisiyle ortak bir toplantı yapmayı arzuladıklarını ifade edildi.

BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek daha geniş formatlı bir gayriresmi toplantıya yönelik çalışmak için hazır olan liderlerin temsilcilerine, Holguin’in ziyareti ve gayriresmi toplantı için düzenli görüşme yapma talimatı verdiği kaydedildi.

Liderlerin, bunun yanında ortak toplantılar için diğer fırsatları da değerlendirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.