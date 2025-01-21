Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleştirdikleri görüşme Rum basınıda geniş bir şekilde yer aldı.

Rum Basını gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis gerekse Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını geniş bir şekilde aktarırken Hristodulidis’in sunduğu geçiş noktaları ve diğer fikirlerle ilgili sekiz maddelik pakete de yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Ersin Tatar Nikos Hristodulidis’in Paketini Görüşme Konumunda Olmadığını Kabul Etti-Diyalog Talimatları Olmaksızın Gitti” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs sorunu gündemine ilişkin konuları ele almak için gerçekleştirdikleri ilk özlü görüşmede iki farklı eksende hareket ettiklerini yazdı.

Hristodulidis’in, hayata geçirilmesinin iki toplumun bütününe faydasına olacağını savunduğu sekiz maddelik paket sunduğunu yazan gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise diyalog talimatı olmaksızın sadece Haspolat kapısının açılmasını sağlamak amacıyla görüşmeye gittiğini, Hristodulidis’in sunmuş olduğu sekiz maddelik paketi görüşme konumunda olmadığını da Hristodulidis’e ilettiğini savundu.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a New York’ta akşam yemeğinde de ele aldıkları geçiş noktaları ve diğer fikirlerle ilgili sekiz maddelik bir teklif paketi sunduğunu söyledi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede karar almaya hazır olmadığını söyleyerek zaman istediğini ileri sürdü.

Tatar’ın “Athienu” (Kiracıköy) konusunda olumsuz olduğunu ileri süren Hristodulidis “Bu konuda olumlu olsaydı açıklamalar yapılırdı” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, “Athineu”(Kiracıköy), “Pirgo” ve çevre bölgelerdeki sakinlerin taleplerini göz önünde bulundurarak öneri sunduklarını, bu önerilerin Kıbrıslı Türkleri de ilgilendirdiğini belirtti.

Liderler arasındaki bir sonraki görüşmenin Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun huzurunda yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, bunun; Kıbrıs Türk tarafının ne zaman hazır olacağına bağlı olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, yeni görüşmenin Türk tarafının yeni bir cevabının olması durumunda yapılacağını söylerken kendisinin görüşmeye yarın bile hazır olduğunu belirtti.

Liderler görüşmesi haberini “New York’tan Beri Aynı Tedbirleri Görüşüyorlar-Önemliler Bu Haftanın Ardından” başlığıyla veren Alithia gazetesi, Kıbrıs’taki liderler arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin Hristodulidis’in sunduğu sekiz maddelik öneri ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni randevu talebiyle sona erdiğini yazdı.

BM tarafından görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamaya da yer veren gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını “Tatar:Luricina(Akıncılar) Olumlu Katkı” ara başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi liderler görüşmesini “Başkan Hristodulidis ve Kıbrıs Türk Lider Tatar Sadece Yeniden Görüşme Konusunda Anlaştı-Yeni Geçiş Kapılarının Açılmasıyla ilgili Argüman Zorlaştırıyor-Liderlerin Geçiş Noktaları Görüşmesi..Piroi (Gaziler) Ankara’ya Gidiyor-Randevularını Yinelediler” başlıklarıyla aktardı.

Gazete liderler arasındaki dünkü görüşmenin, iki liderin yeniden görüşme taahhüdünün ötesinde sınır kapıları konusunda herhangi bir sonuç vermediğini yazdı.

Gazete yetkili bir kaynağa dayanarak Kıbrıs Rum tarafının “Piroi” konusunda sunduğu ve Kıbrıs Türk tarafınca ret edilen öneri konusunda Tatar’ın, konuyu Türkiye ile görüşmek için zaman istediğini de ileri sürdü.

Gazete “Piroi” konusundaki kararın, Ankara’nın takınacağı tavra da bağlı olduğunu savundu.

Tatar’ın açıklamalarını ise gazete “Tatar’ın Karşı Önerisi Luricina” ara başlığıyla aktardı.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberleri “Hristodulidis’in Ersin Tatar’a Sunduğu Sekiz Öneri”, “Tatar, Luricina Önerisinin, Olumlu Katkı Olduğunu Söylüyor” başlıklarıyla aktardı.

-Hristodulidis’in sunduğu sekiz nokta

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sunduğu sekiz maddelik pakete de yer verdi.

Habere göre bu öneri paketinde, “Piroi(Gaziler)-Athienu(Kiracıköy)”, “Mia Milia(Haspolat), “Kokkino”(Erenköy) sınır kapılarının, “Luricina” (Akıncılar) geçidinin açılmasının yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin sivil toplum örgütleri tarafından danışman komitesi, gençlik teknik komitesi ve gerçeklik komitesinin kurulması ile Pile ile ilgili uzlaşmanın hayata geçirilmesi bulunuyor.

-Müzakereciler görüşmeye devam edecek

Haravgi gazetesi Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine atıfta bulunarak, geçiş noktaları ve Hristodulidis’in önerileri konusundaki görüşmelere müzakereciler düzeyinde devam edileceğini yazdı.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum müzakereci Menelaos Menelau, ileriki günlerde bir araya gelecek.

Gazete amacın, iki liderin önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi olduğunu da yazdı.