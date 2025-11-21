Liberal Demokrasi Hareketi, liderler görüşmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, 10 maddelik öneriye destek verdi. Önerilerin, kısa vadede hayatı kolaylaştıracak açılımlar içerdiği belirtildi.

Liderlerin dünkü görüşmesini “ilk adım” olarak değerlendiren Liberal Demokrasi Hareketi, toplumlararası yakınlaşmayı, iş birliğini ve güveni sağlayacak, Kıbrıs Türk halkının haklarını gözetecek tüm adım ve girişimleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Uluslararası ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri Oğuz Ufuk Haksever, yazılı açıklamasında, liderler görüşmesinin toplumlararası iş birliği ve güvenin artırılması açısından umut verici bir adım olduğunu belirtti.

Erhürman'ın görüşme kapsamında Rum lidere sunduğu 10 maddelik öneri paketinin başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm paydaşların çıkarını gözetecek ve kısa vadede hayatı kolaylaştıracak açılımlar içerdiğini ifade eden Haksever şunları da ifade etti:

“Gerek karma evliliklerden doğan insanlarımızın hakları, gerekse geçiş noktaları başta olmak üzere diğer birçok alanda iki topluma fayda sağlayacak öneriler ve açılımlar, kapsamlı müzakerelere giden yolda önemli birer adımdır. Bunun yanı sıra, Yeşil Hat Tüzüğü'ndeki sorunların aşılması, mülkiyet konusunda yaşanan olumsuz gelişmelerin tadili ve hellim konusundaki açılım önerileri de Kıbrıs Türk halkının ekonomik kazanımlarını gözetecek ve iki toplum arasındaki ekonomik iş birliğini arttırmayı sağlayacak.”