Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a ziyarette bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Savunma Teşkilatı’na, Gazimağusa için yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Uluçay, ortak çalışmaların kent yararına katkı sağladığını vurguladı.

Görüşmede, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, Başkan Uluçay’a anı plaketi takdim etti.