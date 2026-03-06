İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, Türkiye-İran sınırındaki kapılarda ise hareketlilik yaşanıyor.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran'a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, ticari yük geçişlerinin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

İran sınırında son durum: Ülkelerine dönüyorlar

06.03.2026 14:17

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye sınırında güvenlik önlemleri sürüyor. Türkiye'de bulunan İran vatandaşları ise ülkelerine geri dönüyor.

İran vatandaşları ülkelerine geri dönüyor.

"ÜLKEMİZE DESTEK İÇİN DÖNÜYORUZ"

Türkiye’de bulunan bazı İranlı vatandaşlar ise yaşanan gelişmelerin ardından ülkelerine dönme kararı aldıklarını ifade etti.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda bekleyen İranlılar, Türkiye'ye gezmek amacıyla geldiklerini ancak savaşın başlaması nedeniyle dönüş yaptıklarını dile getirdi.