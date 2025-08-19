Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis enerji depolama sisteminin, Rum Elektrik İdaresinin (AİK) iki santraline depolama kurulumu yapılmasıyla 2026 yılının haziran ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre hükümetin enerji planlamaları hakkında açıklamada bulunan Letimbiotis, mümkün olan en hızlı şekilde uzun yıllardır süren eksiklikleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Rum Meclisi Enerji Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in açıklamalarını yorumlaması da istenen Letimbiotis, hükümetin duruma seyirci kaldığını ve enerji depolamasının düzenlenmesine yönelik adımlar atılması için AİK sendikacılarının onayını beklediğini söyledi.

Letimbiotis hükümetin enerji konusundaki bu durgunluğa son vermeyi hedef olarak ortaya koyduğunu da ifade etti.

Enerji depolama ve şebekeye entegrasyon sisteminin hayata geçirilmesininde ilerleme kaydedildiğini belirten Letimbiotis, hükümetin Dikelya’daki elektrik santralinin düzeyinin yükseltilmesine ve eski üretim ünitelerinin değiştirilmesine yeşil ışık yaktığını belirtti.

Letimbiotis projede ilerlemenin sürdüğünü de ekledi.