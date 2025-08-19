Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek üçlü görüşme ışığında bir dizi temasta bulunmak için, eylül ayının ilk haftasında Kıbrıs’ta olacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Holguin’in 1 Eylül’de adaya gelerek 6 Eylül’e kadar adada kalacağını yazdı.

Holguin’in Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı bir araya geleceği kaydedildi.

Holguin’in 2 Eylül’de liderlerle görüşmesinin planlandığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’yla da görüşmeyi planlandığını belirtti.

Holguin’in müzakerecilerle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin haricinde, kabul edilmesi halinde Onar ve Menelau’yla ortak bir görüşme yapmayı planladığı da ifade edildi.

-Letimbiotis

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin yeni Kıbrıs özel temsilcisinin atanması konusunda yaptığı açıklamada, görev süresi dolan ve emekli olan Colin Stewart’ın yerine gelecek kişinin atanmasıyla ilgili sürecin gelişme halinde olduğunu dile getirdi.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın BM tarafından önerilen kişiye onay verdiği ve başlatılan prosedürleri takip edecek resmî açıklamaları beklediği kaydedildi.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Mali’de BM’nin İnsani İşler Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapan Senegalli diplomat Khassim Diagne’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) misyon şefi olarak atanmasına onay vermelerini talep etmek için kısa bir süre içerisinde BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerine mektup göndereceği de belirtildi.

Gazete, BM’den kaynaklara dayanarak Diagne’nin mültecilerin korunması, siyasi işler aynı zamanda misyonların yönetimi ve gözetimi konularında 25 yıllık deneyime sahip bir diplomat olduğunu da kaydetti.

Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek üçlü görüşme konusunda da açıklamada bulunan Letimbiotis, Rum kesiminin görüşmeye "yapıcı bir tutum ve samimi bir siyasi iradeyle gideceğini" söyledi.

Arzu edilen sonucun müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu da dile getiren Letimbiotis, Rum kesiminin buna paralel olarak gerek Cenevre gerek de New York’ta üzerinde hem fikir olunan Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) ilerleme yaşanmasını arzu ettiğini de ifade etti.

Haberde İngiliz Milletvekili Afzal Khan’ın geçen günlerde KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında kendisine yöneltilen yoğun baskılar neticesinde Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa etmesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına da yer verildi.

Konuyla ilgili açıklamasında ortaya çıkan siyasi zorlukların farkında olduğunu, çünkü Ekim ayının ve yeni Kıbrıs Türk liderinin seçilmesi sürecinin yaklaştığını dile getiren Letimbiotis, Ekim ayına yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Tatar’ın söylemlerinin "daha da artacağının bilindiğini" öne sürdü.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, ise Letimbiotis açıklamasında, özellikle İngiliz Milletvekili Afzal Khan’ın Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın tepkisi ve “baskıcı bir zihniyetle” ilgili ifadesinin hükümeti endişelendirip endişelendirmediğini yorumladı.

Açıklamasında uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyetin savunulmasının "hiçbir durumda kimse tarafından baskıcı bir eylem" olarak addedilemeyeceğini öne süren Letimbiotis sözlerini “Mesele bunun tam tersidir. Bu egemenlik haklarının savunulması, adaletin yeniden sağlanması aynı zamanda uluslararası meşruiyet ile BM tüzüğünün savunulmasıdır” iddiasında bulundu.

Letimbiotis İngiliz milletvekilinin "yasadışı ve kabul edilemez eyleminin" ilk anından itibaren Rum Yönetiminin diplomatik kanallar aracılığıyla yaptığı şeyin bu olduğunu da öne sürdü.

Letimbiotis, Kıbrıs sorunundaki tezlerine bağlı olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığına seçilme olasılığının hükümeti endişelendirip endişelendirmediği sorusuna ise yanıt vermekten kaçınarak, şunları söyledi;

“Arzu ettiğimiz şey özlü müzakerelerin yeniden başlaması ve özlü müzakere masasına tarafların argümanları ile tezlerinin konulmasıdır. Her daim müzakerelerin pusulası BM Güvenlik Konseyi kararlarıdır.”

Letimbiotis BM Güvenlik Konseyi kararlarından herhangi bir sapmanın söz konusu olmadığını, bunun, Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirilen son çok taraflı görüşmede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tatar dışında tüm katılımcılar tarafından açık ve net olarak ortaya konulduğu iddiasında da bulundu.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili İletişim Palavraları- Başkanlık BM’nin Planlamasını Nasıl Pazarlıyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanlığının, Holguin’in BM tarafından planlanan Kıbrıs ziyaretini, Hristodulidis’in daveti olarak gösterdiğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin sürecin ciddiyetini ve ülkenin güvenirliğini zayıflatarak Kıbrıs sorununu bir iletişim oyunu alanına döndürdüğünü belirtti.

Politis ise konuyla ilgili habere “Holguin Yeniden Tarafların Nabzını Yoklamak İçin Geliyor- Holguin Güven Yaratıcı Önlemlerle İlgili Zor Konjonktüre Rağmen Vazgeçmiyor” başlıklarıyla yer verdi.