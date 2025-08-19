Baf ve Larnaka havalimanlarında büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü ele geçirildiği haber verildi.

Rum Gümrük Dairesinin geçen cumartesi günü Baf havalimanında büyük miktarda tütün ürününe el koyduğunu yazan Alithia gazetesi, 34 yaşındaki bir kadın yolcunun tasarrufunda 64 karton sigara ele geçirildiğini kaydetti.

Haberde yolcunun tutuklandığı ve daha sonra mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul edip 2 bin 700 euro ödemesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Geçen cumartesi günü Larnaka Havalimanı'nda meydana gelen iki ayrı olayda da büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü ele geçirildiğini yazan gazete, ilk olayda mahkeme dışında bir uzlaşmaya varıldığını, ikinci olayda ise yolcunun göz altına alındığını belirtti.

Geçen cumartesi günü Larnaka’dan Luton’a seyahat edecek 35 yaşındaki bir yolcunun valizinde 71 karton gümrüksüz sigara ele geçirildiğini kaydeden gazete, ürünlere el konulduğunu, tutuklanan yolcunun ise daha sonra mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul edip 2 bin 200 euro ödemesinin ardından serbest bırakıldığını ifade etti.

Gazete aynı gün Larnaka Havalimanı'nda meydana gelen ikinci olayda ise Larnaka’dan Manchester’a seyahat edecek 39 yaşındaki bir yolcunun tasarrufunda 70 karton gümrüksüz sigara ele geçirildiğini ifade etti.

Yolcunun tutuklandığını, ürünlere ise el konulduğunu yazan gazete, pazar günü mahekemeye sevk edilen şahsın iki gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.