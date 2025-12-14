Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Erhürman, birlik başkan ve üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş birliği içerisinde yürütülen projeler ile ilgili bilgi aldı.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu ise, Erhürman’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen de KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile iş birliği içerisinde devam ettirdikleri çalışmalara değinerek, bu kapsamda bilgi aktarımında bulundu.