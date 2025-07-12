(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Chisom Stephen Onuchuwo yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokakta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis,olay yerinin ziyaret edildiğini, çantanın bulunarak emare alındığını, yapılan aramada içerisinde satışa hazır 22 paket halinde 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 5 bin 230 TL ve 20 sterlin para tespit edildiğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntülerinden aracın plakasının belirlendiğini, yapılan araştırma sonucu zanlı adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay tarihinde zanlıya ulaşılamadığını, telefonla aranıp karakola cep edilmesine rağmen gelmediğini kaydetti. Polis, zanlının 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla polise gelerek, teslim olduğunu ifade etti. Polis, yaptıkları soruşturma sonucu zanlının çantayı attığı sokakta trafik denetimi olduğunu, bu nedenle çantayı attığını, hatta olay günü dikkatsiz sürüşten kendisine ceza yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, uyuşturucu analiz sonucunun çıktığını ve hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini belirtti. Polis, parmak izi inceleme sonucunun ise henüz çıkmadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, daha önce kaçmasından dolayı yargılamadan da kaçabileceğini, ayrıca öğrenci kaydı olmasına rağmen okula devam etmediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatının tutuklu yargı talebine itiraz etmesi üzerine duruşmada yapıldı.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayi aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.