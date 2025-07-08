(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Mehmet Bakır ile Mustafa Kuni mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 07.07.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, bisiklet yolunda park halinde şüpheli olarak görülen bir araçta kontrol yapılmak istendiği esnada, konu araç sürücüsü Mehmet Bakır ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kuni’nin kaçtığını söyledi. Polis, sürücünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederek polisten kaçmasına müteakip, konu aracın hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp durduğunu söyledi.

Polis, zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağrılığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen sarma sigara izmariti, üzerinde kalıntı olduğuna inanılan metal kaşık, vida bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin de analize gönderileceğini söyleyerek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.