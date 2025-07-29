(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 23 yaşındaki Khaled Annetsi ile 26 yaşındaki Burhan Can Şemmedi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 17.07.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, Khaled Annetsi’nin kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımındaki aracında yapılan aramalarda, 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, metal öğütücü ile 3 adet hassas terazi ve ile bin 210 Stg, 850 ABD Doları ve 460 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu mesele ile bağlantısı tespit edilen zanlı Şemmedi’nin de tutuklandığını belirtti. Polis memuru, her iki zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, birçok ifade aldıklarını söyledi. Polis, analiz sonucunun çıktığını, 3 hassas terazi üzerinde de uyuşturucu kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.