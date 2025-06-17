(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Akram Hashım Tayfoor Abdalhaleem mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 13.06.2025 tarihinde saat 16:10 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu caddesi üzerinde LPM CÖŞ ekipleri tarafından Akram Hashım Tayfoor Abdalhaleem’in kullanımında bulunan VN 744 plakalı Toyota Vitz marka aracında yapılan aramada bahse konu aracın vites kolunun ön kısmında RAW marka sigara sarma kağıdı paketi içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde bulunan ikametgahında 17.10 – 17.25 saatleri arasında yapılan arama sonucunda ikametgahın yatak odasında bulunan kıyafet dolabında muhafaza edilen Marlboro marka sigara paketi içerisinde 13 paket şeffaf renk poşete sarılı toplam yaklaşık 15 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.