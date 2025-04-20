(Kamalı Haber) - Lefkoşa çağlayan bölgesinde zanlı Ümit Ertuğrul’un tasarrufunda uyuşturucu olduğu yönünde alınan bilgide mahkeme emri ile evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Zanlı suçüstü hali gereği tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı. Sevdalı 19 Nisan 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çağlayan Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı Ümit Ertuğrul’un ikametgahına mahkemeden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmındaki buzluğun altında yaklaşık 2 gram ve yine ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan ve kullanımındaki BMW marka aracın sol yolcu koltuğu arkasındaki cep içerisinde yaklaşık 1,5 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde el freni yanında 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca emare maddelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.