Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Doğukan Yiğit Ünlü (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sevinç, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Sürücünün tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.