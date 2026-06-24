Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje ve demir bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sıkıştığı araçtan İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 19 yaşındaki Cengiz Alev kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Saat 18.30’da meydana gelen kazada, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cengiz Alev (E-19) yönetimindeki GK 408 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden Fuar kavşağı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada viraja geldiğinde, önünde seyreden araçları geçmek için sağ şeride geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, daha sonra yol kenarında bulunan demir bariyerler ile yaya üst geçidinin ayaklarına çarptı.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.