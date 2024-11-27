(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat ve sahte evrak düzenleme suçlarından tutuklanan Duygu Karabulut bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cahit Necipoğlu isimli şirkette çalışan zanlının mart-kasım 2024 tarihleri arasında toplamda 20.304 ABD doları ve 21.257 euro değerindeki hırdavat ve su tesisatı malzemelerini Lefkoşa’daki depodan Demirhan’daki depoya sevk edilmiş gibi gösterip sevkini yaptırmayarak ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, şirkete ait sistemde yapılan araştırmaların halen daha devam ettiğini, sirkat edilen meblağın yükselmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu, alınacak birçok ifade olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranmakta emarelere etki edebileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular sordu. Polis, savunmanın sorusu üzerine zanlının şirkette depo sorumlusu olduğunu, sistemde Lefkoşa’daki merkez depodan Demirhan’daki depoya mal sevki yaptığını, aleyhindeki suçlamanın şimdilik sistemden mal sevki yapmak olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.