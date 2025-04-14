(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf suçlarından tutuklanan Ali Yavuzcan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10.04.2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Gazeteci Hasan Tahsin caddesi Ortaköy-Lefkoşa da Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli davranışlarından dolayı Lefkoşa'da sakin Zanlı Ali Yavuzcan'ın üzerinde yapılan aramada 1 adet siyah renk Glock marka 7.65 mm çapında tabanca ve 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, ayı gün zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde tabancanın balistik ve parmak izi incelemesinin yapıldığını ve herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 2023 yılında da benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.